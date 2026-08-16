Без этой справки не зачислят в школу: каких врачей нужно пройти до 1 сентября

До начала нового учебного года детям нужно пройти медицинское освидетельствование, родители также должны проверить, есть ли все прививки по возрасту. После обследования и заключения врача семейный врач или педиатр выдает справку формы 086/о.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Главное:
Для планового медицинского осмотра ребенку необходимо обратиться к двум специалистам:
При необходимости врач может направить ребенка к другим специалистам - например, хирургу или офтальмологу. Это необходимо, если при осмотре выявят признаки заболевания или другие состояния, требующие дополнительного обследования.
Во время медосмотра проверяют рост, массу тела и другие показатели развития ребенка, остроту зрения и слуха, осанку и свод стопы. Также врач оценивает наличие признаков острых заболеваний или хронических состояний.
Медицинское освидетельствование предусматривает также лабораторные исследования:
Если ребенок переводится в другое учебное заведение или изменяет его, повторно проходить полный медицинский осмотр не требуется. В таком случае достаточно осмотра семейного врача или педиатра.
По данным Центра общественного здоровья, согласно возрасту ребенок должен получить такие прививки .
До 2 лет:
В 4 года ребенку вводят вторую дозу КПК.
В 6 лет предусмотрена ревакцинация против полиомиелита, дифтерии и столбняка.
В 12-13 лет для девочек - вакцинация против папилломавирусной инфекции.
В 16 лет - очередная прививка против дифтерии и столбняка.
Для уменьшения количества инъекций некоторые прививки можно получить в составе комбинированных вакцин . Они могут одновременно содержать антигены против гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и Hib-инфекции.
После завершения необходимых обследований семейный врач или педиатр делает вывод о состоянии здоровья ребенка и выдает заполненную форму 086/о - медицинскую справку (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного) .
Также врач может предоставить рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению при наличии показаний, профилактических прививок, физической активности и режиму питания.
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