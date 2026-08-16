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Без этой справки не зачислят в школу: каких врачей нужно пройти до 1 сентября

10:26 16.08.2026 Вс
3 мин
Какие прививки должен получить ребенок для зачисления в школу?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Осмотр ребенка у врача (Getty Images)

До начала нового учебного года детям нужно пройти медицинское освидетельствование, родители также должны проверить, есть ли все прививки по возрасту. После обследования и заключения врача семейный врач или педиатр выдает справку формы 086/о.

Главное:

  • Обязательная справка: Перед учебным годом ребенку необходимо пройти медосмотр и получить справку формы 086/о.
  • Базовые врачи: Плановый осмотр предусматривает визит к семейному врачу (педиатру) и стоматологу.
  • Необходимые анализы: Для школы сдают общий анализ крови, мочи, кала на гельминты, а первоклассникам дополнительно необходим анализ крови на сахар.
  • Проверка прививок: Врач сверяет наличие обязательных прививок по возрасту.
  • Важно: Если ребенок просто переходит в следующий класс в том же заведении, проходить полный медосмотр снова не нужно - достаточно лишь осмотра у педиатра.

Каких врачей нужно пройти

Для планового медицинского осмотра ребенку необходимо обратиться к двум специалистам:

  • семейного врача или педиатра, с которым заключена декларация;
  • врач-стоматолог.

При необходимости врач может направить ребенка к другим специалистам - например, хирургу или офтальмологу. Это необходимо, если при осмотре выявят признаки заболевания или другие состояния, требующие дополнительного обследования.

Во время медосмотра проверяют рост, массу тела и другие показатели развития ребенка, остроту зрения и слуха, осанку и свод стопы. Также врач оценивает наличие признаков острых заболеваний или хронических состояний.

Какие анализы нужно сдать

Медицинское освидетельствование предусматривает также лабораторные исследования:

  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • анализ кала на яйца гельминтов;
  • анализ крови на сахар - перед поступлением в первый класс заведения общего среднего образования.

Если ребенок переводится в другое учебное заведение или изменяет его, повторно проходить полный медицинский осмотр не требуется. В таком случае достаточно осмотра семейного врача или педиатра.

Какие прививки нужны ребенку

По данным Центра общественного здоровья, согласно возрасту ребенок должен получить такие прививки .

До 2 лет:

  • вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ);
  • четыре дозы вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка;
  • четыре дозы вакцины против полиомиелита;
  • завершен курс вакцинации против гепатита B и Hib-инфекции;
  • одну дозу вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).

В 4 года ребенку вводят вторую дозу КПК.

В 6 лет предусмотрена ревакцинация против полиомиелита, дифтерии и столбняка.

В 12-13 лет для девочек - вакцинация против папилломавирусной инфекции.

В 16 лет - очередная прививка против дифтерии и столбняка.

Для уменьшения количества инъекций некоторые прививки можно получить в составе комбинированных вакцин . Они могут одновременно содержать антигены против гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и Hib-инфекции.

Как получить справку для школы

После завершения необходимых обследований семейный врач или педиатр делает вывод о состоянии здоровья ребенка и выдает заполненную форму 086/о - медицинскую справку (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного) .

Также врач может предоставить рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению при наличии показаний, профилактических прививок, физической активности и режиму питания.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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