Без этой справки не зачислят в школу: каких врачей нужно пройти до 1 сентября

Главное: Обязательная справка: Перед учебным годом ребенку необходимо пройти медосмотр и получить справку формы 086/о.

Перед учебным годом ребенку необходимо пройти медосмотр и получить справку формы 086/о. Базовые врачи: Плановый осмотр предусматривает визит к семейному врачу (педиатру) и стоматологу.

Плановый осмотр предусматривает визит к семейному врачу (педиатру) и стоматологу. Необходимые анализы: Для школы сдают общий анализ крови, мочи, кала на гельминты, а первоклассникам дополнительно необходим анализ крови на сахар.

Для школы сдают общий анализ крови, мочи, кала на гельминты, а первоклассникам дополнительно необходим анализ крови на сахар. Проверка прививок: Врач сверяет наличие обязательных прививок по возрасту.

Врач сверяет наличие обязательных прививок по возрасту. Важно: Если ребенок просто переходит в следующий класс в том же заведении, проходить полный медосмотр снова не нужно - достаточно лишь осмотра у педиатра.

Каких врачей нужно пройти

Для планового медицинского осмотра ребенку необходимо обратиться к двум специалистам:

семейного врача или педиатра , с которым заключена декларация;

, с которым заключена декларация; врач-стоматолог.

При необходимости врач может направить ребенка к другим специалистам - например, хирургу или офтальмологу. Это необходимо, если при осмотре выявят признаки заболевания или другие состояния, требующие дополнительного обследования.

Во время медосмотра проверяют рост, массу тела и другие показатели развития ребенка, остроту зрения и слуха, осанку и свод стопы. Также врач оценивает наличие признаков острых заболеваний или хронических состояний.

Какие анализы нужно сдать

Медицинское освидетельствование предусматривает также лабораторные исследования:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ кала на яйца гельминтов;

анализ крови на сахар - перед поступлением в первый класс заведения общего среднего образования.

Если ребенок переводится в другое учебное заведение или изменяет его, повторно проходить полный медицинский осмотр не требуется. В таком случае достаточно осмотра семейного врача или педиатра.

Какие прививки нужны ребенку

По данным Центра общественного здоровья, согласно возрасту ребенок должен получить такие прививки .

До 2 лет:

вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ);

четыре дозы вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка;

четыре дозы вакцины против полиомиелита;

завершен курс вакцинации против гепатита B и Hib-инфекции;

одну дозу вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).

В 4 года ребенку вводят вторую дозу КПК.

В 6 лет предусмотрена ревакцинация против полиомиелита, дифтерии и столбняка.

В 12-13 лет для девочек - вакцинация против папилломавирусной инфекции.

В 16 лет - очередная прививка против дифтерии и столбняка.

Для уменьшения количества инъекций некоторые прививки можно получить в составе комбинированных вакцин . Они могут одновременно содержать антигены против гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и Hib-инфекции.

Как получить справку для школы

После завершения необходимых обследований семейный врач или педиатр делает вывод о состоянии здоровья ребенка и выдает заполненную форму 086/о - медицинскую справку (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного) .

Также врач может предоставить рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению при наличии показаний, профилактических прививок, физической активности и режиму питания.