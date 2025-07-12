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Эти знаки Зодиака снова поверят в любовь: кому обещают страсть и романтику

Суббота 12 июля 2025 21:14
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Эти знаки Зодиака снова поверят в любовь: кому обещают страсть и романтику
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Любовный гороскоп на июль обещает период эмоциональной близости и гармонии. Для нескольких знаков Зодиака ближайшие дни могут стать поворотными в отношениях.

Кого ждут перемены в личной жизни, рассказывает РБК-Украина.

Телец

Прошлые отношения оставили негативный след, и это тормозит ваши шаги вперед. Однако звезды советуют отпустить воспоминания. Сейчас идеальное время, чтобы поделиться своими чувствами с тем, кто вам небезразличен.

Отбросьте сомнения и позвольте себе почувствовать новую эмоцию. Середина месяца принесет немало романтических сюрпризов. Возможно, ваш первый шаг изменит все к лучшему.

Дева

Ваша романтическая жизнь набирает обороты. Отношения становятся крепче, поэтому сейчас удачное время для размышлений о совместном будущем.

Возможен серьезный разговор с партнером. Он определит дальнейшее направление движения. Неужели кто-то получит предложение руки и сердца?

Стрелец

Ваши любовные дела начнут налаживаться, поэтому не стоит волноваться. В уже имеющихся отношениях будет бурлить страсть.

Звезды советуют сосредотачиваться на позитиве и легкости. Это поможет привлечь знакомства тем, кто в поисках любви, и укрепить имеющиеся союзы тем, кто уже нашел свое.

Козерог

Небольшие, но искренние проявления внимания - это именно то, что укрепит вашу пару. Обмен подарками или приятными словами сделает день особенным для обоих.

Тем, кто в поисках любви, стоит начинать с себя: дарите заботу и внимание близким. Вполне возможно, что именно среди них есть ваш человек.

Водолей

Ваши отношения давно нуждаются в перезагрузке. И сейчас идеальное время для укрепления связи.

Неожиданный жест или романтическая инициатива поможет освежить чувства и напомнит, почему вы вместе.

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При написании материала были использованы следующие источники: IDiva, Astrology.

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