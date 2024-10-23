"Эти выборы отличаются": Билл Гейтс впервые пожертвовал кандидату в президенты США

Как отмечает издание, основатель Microsoft сделал это после десятилетий воздержания от политики.

Пожертвование должно было остаться в тайне. Гейтс публично не поддерживал Харрис, и его пожертвование будет представлять собой существенное изменение в стратегии, которая ранее удерживала его от подобных подарков.

В частных разговорах с друзьями и другими людьми в этом году Гейтс выразил обеспокоенность тем, как будет выглядеть второе президентство Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что мог бы работать с любым из кандидатов.

У Гейтса нет тесных отношений с Харрис, но он приветствовал работу администрации Байдена-Харрис по изменению климата. Благотворительная организация Гейтса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, серьезно обеспокоена возможными сокращениями программ планирования семьи и глобального здравоохранения в случае избрания Трампа, заявили два человека, близких к фонду.

Тайный взнос

Гейтс сказал, что сделал свое пожертвование Future Forward, главной внешней группе по сбору средств в поддержку Харрис, сообщили источники The New York Times.

Гейтс обсудил свое пожертвование в пользу Харрис со своими коллегами, включая Майка Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка и главного сторонника Future Forward, который рассматривал возможность пожертвования аналогичного размера, сообщили источники.

Пожертвование Гейтса было направлено конкретно в некоммерческое подразделение Future Forward, Future Forward USA Action, которая как организация "темных денег" не раскрывает своих доноров. Таким образом, любой взнос Гейтса никогда не будет опубликован ни в одной публичной отчетности.

В заявлении в ответ на это сообщение Гейтс не упоминал напрямую о пожертвовании или поддержке Харрис в гонке. Он подчеркнул свою двухпартийность - но также сказал, что "эти выборы отличаются".

"Я поддерживаю кандидатов, которые демонстрируют четкую приверженность улучшению здравоохранения, сокращению бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире, - сказал он The New York Times. - У меня большой опыт работы с лидерами по всему политическому спектру, но эти выборы отличаются от других, они имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых людей во всем мире".

Блумберг и г-н Гейтс - давние друзья, которых связывают филантропия, проблемы общественного здравоохранения и изменения климата. Гейтс, чье состояние оценивается в 162 млрд долларов, давно подталкивался друзьями-демократами и спонсорами к участию в борьбе с Трампом, но он всегда сопротивлялся.

Как и его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс, Гейтс долгое время стремился держаться выше политики, чтобы иметь доверие как среди демократической, так и среди республиканской аудитории и администраций, особенно тех, которые работают в развивающихся странах.

"Я предпочитаю не участвовать в крупных политических пожертвованиях", - заявил Гейтс в конце 2019 года.

Пожертвование в группу "темных денег" дает некоторую защиту: некоторые богатые спонсоры, которые поддерживают Харрис, нервничают из-за того, что их публично отождествляют с ее кампанией, опасаясь, что Трамп будет мстить после ноября. Трамп пригрозил преследовать сторонников Харрис, включая ее крупнейших спонсоров.

Гейтс - один из самых отслеживаемых людей в мире филантропии, с сетью богатых дарителей, которые его очень уважают. Многие из этих людей являются частью сообщества Giving Pledge, группы миллиардеров, организованной Гейтсом и Френч Гейтс, которые обещают пожертвовать не менее половины своих активов на благотворительные цели.