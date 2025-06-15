Эти небольшие изменения могут мгновенно улучшить вашу осанку

Даже малейшие изменения в повседневной жизни могут иметь большое влияние на здоровье спины. Эксперты назвали простые привычки, которые способны существенно улучшить осанку - и для этого не обязательно часами тренироваться в спортзале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple .

Почему даже небольшие изменения имеют значение

Физиотерапевт Лори Диамос рассказала, что осанка играет определенную роль в каждой основной системе организма, а именно на дыхание, пищеварение, кровообращение и даже на функционирование мозга.

Сутулость может сдавливать легкие, замедлять пищеварение и нарушать крово- и лимфоток, что часто приводит к усталости, воспалению и боли в мышцах и суставах, которые находятся под постоянным напряжением.

Приведенные ниже изменения уменьшают повторяющуюся нагрузку на суставы и мышцы. Со временем это приводит к лучшему положению тела, меньшей боли и более эффективному движению.

Следите за своей осанкой в течение дня

Контроль осанки в течение дня может помочь предотвратить боль, снять нагрузку с мышц и суставов, а также поддерживать здоровье позвоночника.

Быстро проверьте свою осанку, чтобы убедиться, что плечи расслаблены и опущены, а обе ноги ровно стоят на полу, если вы сидите.

Установка периодического напоминания на телефоне или привязка проверки осанки к повседневным делам, например, когда вы пьете воду или отвечаете на электронные письма, может помочь.

Избегайте сна на животе

Сначала сон на животе может казаться удобным, но он заставляет шею часами оставаться повернутой. К тому же позвоночник провисает в матрасе, нарушая естественный S-образный изгиб и создавая лишнюю нагрузку на шею, спину и таз.

Многие люди просыпаются скованными, потому что их суставы слишком долго остаются в скрученных или повернутых положениях. Это может привести к боли в пояснице, напряжению бедер и мышечному дисбалансу.

Попробуйте спать на боку с подушкой для тела перед собой для поддержки. Вы также можете положить твердую подушку за спину, чтобы не переворачиваться на живот в течение ночи.

Выберите правильную подушку

Правильные подушки помогают поддерживать здоровые изгибы позвоночника, снимают давление на суставы и уменьшают постуральную нагрузку ночью.

Плохая поддержка подушки может привести к ряду проблем, связанных с осанкой, включая боль в шее и плечах, напряжение поясницы, дискомфорт в бедрах и даже нервное напряжение.

Лучше использовать умеренно жесткую подушку, которая поддерживает естественный изгиб шеи, не слишком сдвигая голову вперед. Тем, кто спит на боку, следует положить вторую подушку между коленями для выравнивания бедер и смягчения точек давления, а подушка для тела спереди может поддерживать руки и плечи.

А те, кто спит на спине, могут использовать тонкую подушку под коленями, чтобы облегчить напряжение в пояснице.

Задействуйте мышцы кора стоя

Кор включает мышцы таза, поясницы, бедер и пресса, поэтому играет ключевую роль в удержании в вертикальном положении, независимо от того, стоите ли вы на месте или двигаетесь.

Вовлечение кора помогает стабилизировать позвоночник и поддерживать контроль в вертикальном положении, что обеспечивает лучшую стабильность и эффективность во время движений конечностей.

Когда кор неактивен, таз может наклоняться, поясница сплющивается или выгибается, а голова часто смещается вперед. Это приводит к напряжению в спине, бедрах, шее и плечах, а также может мешать равновесию и дыханию.

Равномерно распределяйте вес, когда стоите

Равномерное распределение веса между обеими стопами помогает всему телу оставаться в равновесии, поскольку это активирует корпус, поддерживает уровень бедер и минимизирует ненужную нагрузку на колени и поясницу.

Когда только одна сторона выполняет всю работу, это создает дисбаланс, который тело должно компенсировать, что со временем может привести к боли или даже травмам.

Выбирайте кресло с поясничной поддержкой

Большинство из нас проводит значительную часть дня сидя и в неправильной осанке. Сидение без поддержки может привести к сутулости позвоночника, наклону головы вперед, сутулым плечам и сжатию органов брюшной полости.

Выберите регулируемое эргономичное кресло с поясничной поддержкой, чтобы помочь поддерживать естественный изгиб спины. Держите ноги ровно, бедра и колени под углом 90 градусов, а экраны должны стоять на уровне глаз, чтобы уменьшить наклон головы вперед.

Настройте высоту экрана

Если ваш экран расположен слишком низко или высоко, есть вероятность, что вы вытягиваете шею или сутулитесь, даже не осознавая этого. В идеале он должен быть на уровне глаз, чтобы голова оставалась нейтральной, а позвоночник выровненным.

Неправильная высота экрана часто приводит к появлению технически искривленной шеи, напряженных плеч и сутулой верхней части спины. Эти проблемы могут перерасти в головную боль или даже раздражение нервов, если их не решить.

Обратите внимание на свои плечи

Округленные плечи часто являются признаком перегруженной верхней части спины и недостаточной активности корпуса и ягодиц. Поддержание открытой грудной клетки и напряженной верхней части спины помогает позвоночнику оставаться в естественной, поддерживаемой форме, предотвращая сутулость, которая может способствовать усталости и боли.