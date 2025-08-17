Эти хитрости во время еды помогут не переесть и избежать лишнего веса

Не пользуйтесь телефоном во время еды

Когда внимание рассеяно на просмотр ленты или сообщения, то мозг хуже замечает, что вы уже сыты. В результате вы можете съесть больше, чем нужно.

Отсутствие осознанного жевания и смакования пищи уменьшает удовольствие от порции, и мозг может требовать еще, чтобы "догнать" ощущение насыщения.

Также яркие картинки еды в соцсетях или реклама могут стимулировать аппетит даже после того, как вы уже поели.

Если вы не помните, сколько съели во время отвлечения, то во время следующего приема пищи вероятно съедите больше.

К тому же организм может начинать ассоциировать просмотр телефона с процессом питания, и вы можете чаще "перекусывать" просто от скуки, а не из-за голода.

Исследовании, опубликованное в феврале 2011 года в "Американском журнале клинического питания", проверяли влияние гаджетов на сытость. В частности, 44 участника поделили на две группы и позволили одной поиграть в игру на телефоне во время обеда.

Все участники съели девять соленых блюд на обед и их попросили оценить свой голод, а также вспомнить, что они ели сразу после еды. Через тридцать минут они приняли участие в дегустации печенья.

Оказалось, что группа была невнимательной и чувствовала себя менее сытой после обеда и они съели значительно больше печенья во время дегустации. Они также менее точно сообщали порядок блюд, которые ели за обедом.

Делайте паузы

В следующий раз, когда вы сядете за стол, бросьте себе вызов делать паузы между кусочками и откладывать вилку. Как оказалось, более медленное питание может привести к значительному уменьшению количества потребляемой пищи.

Еда в медленном темпе может влиять на гормоны сытости, заставляя вас быстрее чувствовать сытость. Это также может быть связано с продолжительностью и интенсивностью перорального воздействия пищи. Если вы едите быстро, то у вас меньше продолжительность сенсорного воздействия, поэтому вы едите больше.

Выпейте воду перед едой

Достаточное количество воды полезно для общего здоровья, но ее потребление также может помочь контролировать вес.

Выпивание около двух стаканов воды за 30 минут до каждого основного приема пищи приведет к умеренной потере веса в течение 12 недель.

Если вам трудно пить обычную воду, добавление свежих фруктов, нарезанных огурцов или зелени - это отличный способ усилить вкус без добавления сахара или калорий.

Другие виды ошибок во время еды, которые приводят к перееданию: