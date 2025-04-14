Покупать квартиру в 2025 году или ждать? Эксперт объяснила риски и выгоды

Спрос на жилье растет, государство стимулирует ипотеку - кажется, идеальный момент для покупки квартиры. Но действительно ли сейчас время вкладываться в жилую недвижимость?

Выгодно ли покупать жилье прямо сейчас или же лучше подождать - в материале РБК-Украина .

Будет ли рост цен на жилую недвижимость

"В начале года, пока не работали реестры, рынок недвижимости замер. Как только реестры заработали - рынок набрал обороты и на сейчас ситуация со спросом выглядит лучше, чем до войны", - говорит РБК-Украина эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

По ее словам, несмотря на войну, строительство во многих городах активизируется, а программа "еОселя" стимулирует спрос - на сегодня есть много покупателей, которые покупают жилую недвижимость по государственным программам.

Эксперт также отметила, что спрос есть, но он не превышает предложения, поэтому говорить о значительном росте цен на жилую недвижимость не стоит. В целом рынок активный, но стабильный. Традиционно цены снижают на неликвидных объектах: большие площади, локации удаленные от метро или центра. Но это не тенденции - такая ситуация на рынке всегда была.

Ипотекаот государства оживила спрос

Ипотечные программы стали одной из самых действенных инициатив государства за последние годы. "Большим спросом пользуется программа еОселя. 3% для льготной категории: военные, полиция, врачи, преподаватели. 7% для других граждан. Под ипотечное кредитование подпадают объекты до 3 лет, с момента ввода в эксплуатацию. Обычная ипотека 19-19,5% годовых", - отметила Елена Бондарук.

Для приобретения жилья в ипотеку нужно иметь официальный доход, позволяющий платить кредит с избытком. Или быть физическим лицом-предпринимателем с аналогичным доходом. Для начала рассмотрения запроса на получение ипотечного кредитования нужно предоставить справку о доходе с места работы за 6 месяцев для наемных работников и декларацию за год для ФОПов.

Фото: Приобретение жилья в Ипотеку (Freepik.com)

Предварительно можно заполнить заявку на "Дія", объясняет эксперт. После предварительного согласования стоит выбрать банк и дальше работать с менеджером финансового учреждения. Документы на выбранный объект рассматриваются на кредитном комитете и при положительном решении выделяются средства на покупку недвижимости. Минимальный взнос по программе еОселя - 20%, для заемщиков до 25 лет - 10%.

Государственные программы активизировали рынок недвижимости, особым спросом пользуются квартиры в домах до 3 лет. Большой процент сделок - кредитные или государственные средства по различным программам компенсаций.

Покупать или подождать

При наличии стартового капитала, стабильного дохода и желания закрепиться в одном городе эксперт советует не медлить. Пока еще можно найти квартиры по "старым" ценам, и есть возможности предоставленные государством.

"Если есть финансовая возможность купить недвижимость за собственные сбережения или в кредит, вкладывайте", - убеждает Елена Бондарук.

По ее мнению, покупать жилье в 2025 году можно и стоит, если вы подготовились, взвесили все за и против, и не надеетесь на "чудо". При правильном выборе недвижимость окупает себя за 8-10 лет. За несколько лет сдачи в аренду вложенные средства окупаются.