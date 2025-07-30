Эти 5 знаков китайского гороскопа уже на пути к успеху: есть ли вы среди них

Бык

Вы окажетесь в эпицентре важных событий, если проявите решительность. Принятое в этот день решение окажется судьбоносным.

Отмененная встреча или изменение планов откроет путь к более удачной возможности. Будьте открыты к новым предложениям.

Дракон

Вы наконец поймете, что завершение чего-то не является концом пути, а началом чего-то нового и лучшего.

У вас появятся ясность и новые возможности. Это может быть новая работа или прощание с токсичным партнером или убеждениями.

Змея

Вы увидите ситуацию или человека таким, какой он есть на самом деле. Судьба заставит принять решение: прекратить взаимодействие или изменить планы.

Помните: где заканчивается одна история, там начинается новая. И вам пророчат огромный успех уже совсем скоро.

Лошадь

Вас ждет подарок судьбы. Уменьшится график или появится новый план действий, что принесет ощущение легкости.

Новые возможности тоже не за горами. Перед вами откроются перспективы, которые принесут хорошую выгоду и радость.

Свинья

Внутренняя ясность придет, когда вы увидите, кто действительно на вашей стороне. Это позволит расставить границы в отношениях с людьми.

Ожидайте поддержки с неожиданной стороны. Возможен также пересмотр условий сотрудничества в вашу пользу.