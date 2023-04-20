Этот год может стать самым жарким в истории, - климатологи

Отметим, что Эль-Ниньо и Ла-Нинья - это характерные для экваториальной зоны Тихого океана противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления. Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 °C) поверхностного слоя воды, а Ла-Нинья проявляется как снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана.

Климатические модели показывают, что после трех лет погоды Ла-Нинья в Тихом океане, которая в общем немного снижает глобальную температуру, мир почувствует возвращение к Эль-Ниньо, более теплому аналогу.

Во время Эль-Ниньо ветры, которые дуют к западу вдоль экватора, замедляются, и теплая вода толкается к востоку, создавая высокую температуру поверхности океана.

"Эль-Ниньо обычно ассоциируется с рекордными температурами на глобальном уровне. Произойдет ли это в 2023 или 2024 годах, еще неизвестно, но, я думаю, это более вероятно, чем нет", - сказал Карло Буонтемпо, директор ЕС Copernicus Climate.

Климатические модели предполагают возврат к условиям Эль-Ниньо в конце лета и вероятность развития сильного Эль-Ниньо до конца года. Самым жарким годом в мире был 2016 год, который совпал с сильным Эль-Ниньо, хотя изменение климата вызвало экстремальные температуры даже в годы, когда этого явления не было.

Последние восемь лет были восемью самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений, отражающими долгосрочную тенденцию к потеплению, вызванную выбросами парниковых газов.

Фридерике Отто, старший преподаватель Института Грантема Имперского колледжа Лондона, сказала, что температуры, вызванные Эль-Ниньо, могут ухудшить последствия изменения климата, которые уже ощущают страны, включая сильные волны зноя, засухи и лесные пожары.

Если Эль-Ниньо все-таки разовьется, есть шансы, что 2023 год будет еще жарче, чем 2016 год.