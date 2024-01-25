Этот год будет особенно важным для хода войны в Украине, - глава МИД Литвы

Литовский чиновник в ходе сегодняшнего визита в Киев выразил мнение, что стагнация поддержки стран-партнеров и союзников для Сил обороны Украины может определить результат на театре военных действий.

"Ни один эксперт не признает, а мы говорим в Литве, что 2024 год может быть и будет особенно важным для войны в Украине", - сказал Ландсбергис литовским журналистам.

По его словам, есть "сценарии, если подтвердятся предположения, что Украина получит усиленную поддержку Запада, то ее позиции в войне усилятся, но прогнозируются и более сложные сценарии".

Во время визита глава МИД Литвы проведет встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами, в том числе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

"Эта (встреча) будет о тех возможных сценариях в этом году и о том, что мы можем сделать, чтобы избежать некоторые тяжелые сценарии для Украины", - сказал Ландсбергис.

Помощь Литвы для Украины

Ранее сообщалось, что 10 января Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн. евро. Также были анонсированы новые поставки на январь и февраль.

Так, Вильнюс отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577. Также Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

Добавим, во время нынешнего визита в Украину глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.