Этот продукт нужно есть с осторожностью при высоком давлении: вот почему

Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые могут влиять на уровень холестерина и состояние сосудов. Но действительно ли его нужно полностью исключить из рациона при высоком давлении?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Сливочное масло содержит много насыщенных жиров (более 50%), которые могут:
Высокая энергетическая ценность способствует набору веса, что также может влиять на давление.
Но полностью этот продукт не запрещен. В частности:
Лучшими альтернатива будет:
1 чайная ложка (5 г) в день - безопасная норма для большинства людей с гипертонией. Избегайте ежедневного потребления в больших дозах (например, 20-30 г и более).
При нагревании сливочное масло быстро горит и образует вредные вещества. Для жарки лучше использовать оливковое или авокадовое масло.
Стоит употреблять здоровую пищу, богатую минимально обработанными фруктами, овощами, бобовыми, орехами, семенами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, растительными маслами и йогуртом.
Ограничьте потребление газированной воды, энергетических напитков, конфет, рафинированных зерен и обработанного мяса. Избегайте табака, алкоголя и много занимайтесь физическими упражнениями.
Соль (натрий)
Такой продукт задерживает воду в организме, повышая давление. Больше всего соли содержится в колбасе, консервах, чипсах, соленом сыре, магазинных соусах (кетчуп, соевый) и фастфуде.
Рекомендовано не более 5 г соли в день (1 ч. ложка).
Жирная и жареная пища
Она способствует развитию атеросклероза, повышает давление. Сюда относится фастфуд, картофель фри, жирное мясо и сало в больших количествах.
Продукты с большим количеством сахара
Избыточный вес способствует гипертонии, а сахар повышает риск диабета. Поэтому при высоком давлении лучше избегать чрезмерно выпечки, газированные напитки, сладкие завтраки и сладкие йогурты.
Чрезмерное количество кофеина
Кофе может временно повышать давление. Лучше всего употреблять его в умеренных количествах, а выбрать любые другие напитки без кофеина.
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