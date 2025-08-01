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Этот популярный менеджер паролей скоро закроется: как не потерять доступ

Популярный менеджер паролей закроется уже в октябре (фото:
Автор: Павел Колесник

Dropbox официально объявила о закрытии своего менеджера паролей Dropbox Passwords - спустя пять лет после запуска. Полное завершение работы сервиса запланировано на 28 октября 2025 года, однако отключение будет происходить поэтапно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Что известно

Согласно заявлению компании, с 28 августа Dropbox Passwords будет доступен только для просмотра: пользователи больше не смогут добавлять новые пароли или использовать функцию автозаполнения.

С 11 сентября мобильное приложение Dropbox Passwords перестанет работать. До финального отключения будет доступна только браузерная версия - и то до конца октября.

После 28 октября все данные пользователей будут удалены с серверов Dropbox - включая логины, пароли и платежную информацию. Компания рекомендует пользователям экспортировать свои данные заранее и перейти на альтернативные решения, такие как 1Password. Инструкция по переносу уже размещена в службе поддержки Dropbox.

В компании заявили, что закрытие Dropbox Passwords позволит сосредоточиться на развитии основных функций своего основного продукта. Однако эксперты указывают, что в последние годы сервис сталкивался с серьезной конкуренцией со стороны 1Password, LastPass, а также встроенных решений от Apple, Google и Microsoft.

Dropbox запустила собственный менеджер паролей в 2020 году, после приобретения стартапа Valt в 2019-м. Изначально доступ к Dropbox Passwords предоставлялся только платным подписчикам, но позже сервис стал доступен всем пользователям.

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