Этот полезный напиток нельзя пить натощак: вот почему

Смузи давно стали популярным символом здорового питания - яркие, вкусные и наполненные витаминами. Но полезно ли с таких напитков начинать день?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Иногда люди пьют смузи утром и добавляют в него разнообразную зелень, овощи и фрукты.
Однако эксперт отметила, что такой напиток не принесет пользы натощак. Лучше всего съесть эти продукты в нативном виде, пережевать, а когда мы нагружаем челюстные мышцы, то еще и снижаем уровень кортизола.
Поэтому жевать еду точно лучше, чем ее пить.
После физических нагрузок
Помогает быстро восстановить силы и запасы энергии. Если добавить белок - поддерживает рост и восстановление мышц.
Дневной перекус
Такой напиток будет лучше вредных снеков (чипсы, сладости). Смузи даст ощущение сытости и снижает желание переедать.
Смузи - удобный способ "спрятать" суточную норму фруктов, зелени и клетчатки. Подойдет даже тем, кто не любит овощи в чистом виде.
Не стоит злоупотреблять смузи:
Стоит знать, что смузи с мороженым, медом, бананами, соком, йогуртом с сахаром вредны, ведь:
Вас может заинтересовать