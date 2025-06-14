"Этот фактор нам точно не помогает": Зеленский об обострении между Ираном и Израилем

Зеленский заявил, что новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины. В частности в энергетическом и безопасностном измерениях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Глава государства подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. Если не будет введено ограничение на экспортную цену, РФ получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины.
"Этот фактор нам точно не помогает. Поэтому и поэтому, наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики РФ", - сказал Зеленский.
Президент также анонсировал новые контакты с США, в частности с Дональдом Трампом, для обсуждения вопросов нефтяных ограничений и продолжения поддержки Украины.
По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие "Шахеды" и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.
"Будем надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится. Это помогает Украине", - отметил глава государства.", - отметил глава государства.
Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.
"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора", - подчеркнул президент.
Напомним, вчера, 13 июня, израильская армия атаковала Иран ракетами. В результате ударов было поражено большое количество военных объектов.
Целями Израиля стали ядерные объекты Ирана. Речь идет о предприятиях по обогащению урана в Натанзе и Фордо.
Это произошло на фоне того, как США и Иран не смогли договориться о новом ядерном соглашении.
После Иран нанес удар по Израилю. Прозвучали сирены тревоги. Иран выпустил не менее 150 ракет, часть из которых удалось перехватить.
Однако во многих городах были зафиксированы прямые попадания - в Тель-Авиве и Рамат-Гане возникли пожары, некоторые жители оказались под завалами.
Подробнее об ударе Израиля - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.