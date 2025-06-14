"Этот фактор нам точно не помогает": Зеленский об обострении между Ираном и Израилем

Глава государства подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. Если не будет введено ограничение на экспортную цену, РФ получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины.

"Этот фактор нам точно не помогает. Поэтому и поэтому, наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики РФ", - сказал Зеленский.

Президент также анонсировал новые контакты с США, в частности с Дональдом Трампом, для обсуждения вопросов нефтяных ограничений и продолжения поддержки Украины.

По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие "Шахеды" и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.

"Будем надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится. Это помогает Украине", - отметил глава государства.", - отметил глава государства.

Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора", - подчеркнул президент.