"Это время для смелости". МИД Британии просит США разрешить удары Storm Shadow по РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал США дать "зеленый свет" Украине на удары по целям на территории России. По его мнению, сейчас самое время проявить смелость.

Сообщается, что на конференции лейбористов в Ливерпуле министр заявил, что проблемы войны в Украине станут глубже и суровее, особенно в конце 2025-го и в 2026 году.

"Так что это критическое время для смелости, терпения и стойкости от имени союзников, которые поддерживают Украину", - отметил он, по-видимому обращаясь к Белому дому, который до сих пор обеспокоен рисками применения Storm Shadow для ударов по России.

Лэмми подчеркнул, что Украина и союзники обсуждают, что еще нужно для помощи, помимо попыток удержать линию фронта на востоке.

"Я, как министр иностранных дел, конечно, не буду комментировать подробности операции, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы", - добавил он.

На какой стадии переговоры об ударах по России

На днях президент Украины Владимир Зеленский снова призвал американского коллегу Джо Байдена разрешить наносить дальнобойные удары по российской территории. Его призыв прозвучал перед встречей в четверг в Нью-Йорке. По его словам, вопрос до сих пор не решен, несмотря на то, что британский премьер Кир Стармер лично его лоббировал на встрече с президентом США.

Британия передала ракеты Storm Shadow, но европейские партнеры и США должны дать свое разрешение на удары по российской территории. Известно, что ракеты используют американскую систему наведения и радиоэлектронной борьбы.