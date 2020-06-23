Церемонію "Золотого глобуса-2021" перенесли через коронавірус

Вручення премії "Золотий глобус" в 2021 році перенесли через пандемію коронавіруса. Її проведуть майже на два місяці пізніше запланованої дати.

Про це повідомляється на сайті американської кінопремії.

Новою датою церемонії визначили 28 лютого 2021 року. Раніше на цю дату була запланована церемонія вручення премій "Оскар".

"Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії, яку вручають щороку на початку січня. Присудження "Золотого глобусу" розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

РБК-Україна писало, що раніше американська кіноакадемія через пандемію коронавірусу перенесла 93-ю церемонію вручення премій "Оскар" на 25 квітня 2021 року.

Раніше стало відомо, що кінофестиваль в Каннах перенесли на невизначений період через пандемію коронавірусу.