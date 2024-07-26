Церемония открытия Олимпийских игр-2024: какой сценарий, кто появится и где смотреть

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Мероприятие запланировано на Сене в Париже. Начало события назначено на 20:30 по киевскому времени, а в прямом эфире церемонию покажут телеканалы "Первый" и "Суспильне" (региональные) и платформа "Суспильне Спорт".

Церемонию заранее окрестила исторической. Организаторы Олимпийских игр решили отойти от привычной процессии в чаше главной арены соревнований. Взамен они устроят парад лодок на реке Сена, а официальная часть презентации атлетов состоится на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

Итак, вместо прохода легкоатлетическими дорожками тысячи спортсменов станут участниками речного периода. Вместо этого роль естественных зрительских трибун исполнят набережные Сены. Концепция открытого пространства сделает Париж-2024 величайшей церемонией открытия с точки зрения охвата – аудитории и географии.

Во время парада по Сене пройдут около 100 лодок. На бортах будут находиться представители более двухсот стран. Спортсмены из небольших команд разделят суда с другими спортивными микрогосударствами, а большие сборные будут иметь собственные, национальные лодки.

Маршрут олимпийской "регаты" протянется от моста Аустерлиц на 6 км к западу мимо исторических прелестей столицы Франции вроде собора Норт-Дам и музея Лувр до упомянутой Трокадеро. Непосредственно на площади напротив Эйфелевой башни зажгут олимпийский огонь и объявят Игры открытыми.

Фото: Спортсмены пройдут под десятком парижских мостов (Getty Images)

Каждая сборная будет иметь одного или двух знаменосцев. Флаг Украины будет нести бывшая третья ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Токио Элина Свитолина. Она станет третьей женщиной в истории отечественного спорта в этой роли после пловчихы Яны Клочковой и стрелка Елены Костевич.

Содержание развлекательной части церемонии открытия остается тайной. Была даже молва о Леди Гаге. Художественным руководителем мероприятия стал театральный режиссер Томас Жолли. Он лишь сделал несколько намеков на намерение объединить культурные контрасты Франции воедино. Поэтому во время события ожидают эклектическое музыкальное сопровождение – от оперы до рэпа.

Отдельной возможностью продемонстрировать самобытность станет одежда спортсменов. Большинство сборных поставит на узнаваемую гамму национальных цветов, а вот хозяева Олимпиады и сборная США своими образами смогут посоревноваться с неделями моды в Милане или том же Париже. На джинсовых куртках бразильских атлетов изобразили тамошнюю фауну, а фольклорные шляпы и сумки гватемальцев будут уместны на лодках.

Настоящий фурор еще до церемонии открытия произвели костюмы спортсменов Монголии. Национальные элементы и сложная вышивка получили новое дыхание от дизайнерских решений бренда Michel&Amazonka. Наряду с национальными символами на одежде нашлось место и олимпийским, в частности, Эйфелевой башне и олимпийскому огню.

Фото: Костюмы сборной Монголии покорили публику (instagram.com/michelamazonka)

Главные цифры церемонии открытия Олимпийских игр-2024

600000 зрителей вживую ожидают на мероприятии

104000 билетов продали на трибуны события

400 танцоров будут сопровождать лодки вдоль маршрута

206 делегаций стран примет участие в событии

80 гигантских экранов в разных уголках Парижа покажут мероприятие