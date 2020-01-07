На церемонії прощання з Сулеймані загинули 35 людей

Під час церемонії прощання з убитим Касемом Сулеймані загинули 35 людей, 48 постраждали в тисняві. Про це повідомляє телерадіокорпорація IRIB.

Церемонія прощання з іранським генералом Касемом Сулеймані в його рідному місті Кермані почалася у вівторок вранці.

"На жаль, через тисняву та масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри", - заявив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куливанд.

За його словами, обставини події з'ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.

Нагадаємо, вища рада нацбезпеки Ірану розробила 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.

На початку року США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Також президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктам на території Іраку.