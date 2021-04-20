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Ціни на житло в Україні за останній рік виросли більш ніж на 10%

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 15:52
Ціни на житло в Україні за останній рік виросли більш ніж на 10% Фото: житло за рік подорожчало на 11,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В I кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 11,6%. У порівнянні з кінцем 2020 року ціни зросли на 5,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Госстат).

За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 9,8%, на вторинному - на 12,4%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному - на 12,3%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 7,9%, на вторинному - на 13,1%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 11,7%, на вторинному - на 11,8%.

Ціни на житло в Україні за останній рік виросли більш ніж на 10%

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зріс на 5,5% з 33701 до 3 903 гривень. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 7624 гривень. Далі йдуть Одеська область (5029 гривень), Харківська (4862 гривень) і Львівська області (4776 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у березні 2021 року у порівнянні з лютим, виросли на 1,7%. За останній рік інфляція склала 8,5%.

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