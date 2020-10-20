Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%

У III кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 9,5%. Порівняно з кінцем 2019 року ціни зросли на 6,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 7,7%, на вторинному - на 10,6%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 9,3%, на вторинному - на 11,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 5,9%, на вторинному - на 11,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 8,1%, на вторинному - на 8,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у вересні 2020 року інфляція в річному вимірі (до вересня 2019 року) сповільнилася до 2,3%

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська області - 4 706 грн.