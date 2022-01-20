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Ціни на житло за 2021 рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали більше

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Україна, Четвер 20 січня 2022 12:01
Ціни на житло за 2021 рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали більше Фото: вартість житла в Україні в 2021 році зросла на 15,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У IV кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом 2020 року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на первинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 14,3%, на вторинному - на 17,0%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 17,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 13,4%, на вторинному - на 18,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 16,3%, на вторинному - на 15,8%.

Ціни на житло за 2021 рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали більше

Нагадаємо, в IV кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

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Державна служба статистики
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