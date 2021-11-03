Бензин знову подорожчає: оприлюднена нова гранична ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 2 листопада надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину підвищено на 20 копійок з 28,20 гривень до 28,40 гривень за літр, для дизельного палива знижено на 17 копійок з 25,07 гривень до 24,90 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.