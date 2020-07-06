Ціни в Україні в три рази нижчі середньосвітових

Середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу. Про це свідчать дані Глобального раунду Програми міжнародних зіставлень 2017 року Світового банку.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Державної служби статистики.

Дані щодо цін використовуються для розрахунку ВВП за паритетами купівельної спроможності (ПКС).

За даними Світового банку, сукупний обсяг ВВП України за ПКС за 2017 рік склав 504,4 млрд доларів, що становить 0,4% світового ВВП.

У розрахунку на одну особу ВВП України за ПКС становив 11 871 доларів, що складає 71,5% середньосвітового рівня.

Згідно даними Світового банку у десяти країнах, де проживає 0,5% світового населення, ВВП на одну особу за ПКС перевищував 60 000 доларів, у 25 країнах, де проживає 8% світового населення, цей показник був менше 3000 доларів. Найвище значення ВВП на одну особу за ПКС становило 112 701 доларів у Люксембурзі, найнижче - 784 доларів у Бурунді, тобто різниця склала 114 разів.

Як зазначили в Держстаті, Україна у складі групи країн "Євростату-ОЕСР" брала участь у Глобальному раунді Програми міжнародних зіставлень 2017 року. Для забезпечення розрахунків Держстат надавав інформацію щодо середньорічних національних цін і розподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) за категоріями кінцевого використання.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2019 році доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 23,1% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% у квітні 2020 року.