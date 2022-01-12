ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни в Україні будуть моніторити щоденно: перелік споживчих товарів

Новость на русском →
Україна, Середа 12 січня 2022 11:26
Ціни в Україні будуть моніторити щоденно: перелік споживчих товарів Фото: ціни на 30 товарів будуть відстежувати щоденно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує ухвалити розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійдуть 30 позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 12 січня.

Планується доручити Державній службі статистики забезпечити здійснення щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16-00 звітного дня;

Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці
  • Батон
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Крупа гречана
  • Крупа вівсяна
  • Пшоно
  • Свинина
  • Яловичина
  • Птиця (тушки курячі)
  • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці)
  • Масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно
  • Сметана жирністю до 15 відсотків включно
  • Яйця курячі категорії С1
  • Олія соняшникова
  • Цукор кристалічний
  • Капуста білокачанна
  • Цибуля ріпчаста
  • Буряк
  • Морква
  • Картопля
  • Етанол, розчин 96 відсотків
  • Жарознижувальні препарати імпортні
  • Жарознижувальні препарати вітчизняні
  • Антибіотики вітчизняні
  • Антибіотики імпортні
  • Медична маска одноразова
  • Бензин марки А-95
  • Дизельне пальне
  • Газ скраплений для автомобілів

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Ціни на продукти
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
DAILY
Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції