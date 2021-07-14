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Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за півроку

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Україна, Середа 14 липня 2021 12:05
Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за півроку Фото: Держстат оприлюднив дані про середні ціни на продукти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в червні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року буряк подорожчав на 227,5% до 17,7 гривень за кілограм, морква - на 150,5% до 15,0 гривень за кілограм, цибуля - на 114,8% до 11,0 гривень за кілограм, капуста - на 67,0% до 8,0 гривень за кілограм, картопля - на 31,0% до 13,3 гривень за кілограм

Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 54,4% до 65 гривень за літр, цукор на - 24,0% до 25,9 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 19,6% до 22,1 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-червень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,2% до 62,6 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,7% до 93,3 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 6,3% до 18,6 гривень за пляшку, українське вино - на 4,5% до 69,2 гривень за пляшку 0,75 літра.

Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за півроку

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у червні 2021 року порівняно з груднем 2020 року в середньому зросли на 6,4%. За останній рік інфляція склала 9,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

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продукты Державна служба статистики
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