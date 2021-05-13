Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

За даними статистичного відомства, у порівнянні з груднем 2020 року буряк подорожчав на 51,% до 8,2 гривень за кілограм, капуста - на 29,8% до 6,2 гривень за кілограм, морква - на 28,7% до 7,7 гривень за кілограм, цибуля - на 24,0% до 6,4 гривень за кілограм.

Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 38,0% до 58,1 гривень за літр, цукор на - 22,6% до 25,6 гривень за кілограм.

За даними Держстату, за січень-квітень сигарети преміум-класу подорожчали на 6,2% до 61,5 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,7% до 93,3 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 4,9% до 18,4 гривень за пляшку, українське вино - на 2,2% до 67,7 гривень за пляшку 0,75 літра.