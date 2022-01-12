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Ціни на продовольство в 2022 році зростуть ще на 10-20%, - радник президента

Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Дані світових ринків говорять про збереження тенденції досить високих інфляційних ризиків саме на продовольство. Радник президента України Олег Устенко очікує зростання цін на 10-20%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції".

"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби - все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", - пояснив виданню Устенко.

Нагадаємо, за даними ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) за підсумками 2021 року середнє значення індексу продовольчих цін ФАО склало 125,7 пункту, що на 28,1% вище показника минулого року.

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Ціни на продукти