ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ціни на нафту зросли до максимуму за рік в очікуванні економічного зростання в США

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 11:21
Ціни на нафту зросли до максимуму за рік в очікуванні економічного зростання в США
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту п'ятницю, 5 лютого, зросли до найвищого рівня за останній рік. Стрибок цін спостерігається на тлі ознак економічного зростання в Сполучених Штатах і прихильності виробників стримувати пропозицію нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,09% до 59,48 доларів за барель до 11:00 за київським часом - найвищого рівня з 20 лютого минулого року. На цьому тижні ціна на нафту марки Brent зросте на 6%. Ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили на 1,10%, до 56,85 долара за барель - максимуму з 22 січня минулого року. Контракт наближається до тижневого приросту майже на 9%, що стане його найбільшим тижневим приростом з жовтня.

"Зростаюча впевненість у тому, що зростання економіки і відновлення попиту на нафту не за горами, є важливим стимулом для сирої нафти", - сказала Вандал Харі, енергетичний аналітик Vanda Insights.

За його словами, скорочення поставок Саудівською Аравією підсилює ріст цін. "Можливо, Brent знаходиться на шляху до позначки в 60 доларів", - додав він.

Ринки були натхнені більш високими, ніж очікувалося, замовленнями на товари з США в грудні, що вказує на зростання виробництва і надії на швидке схвалення законодавцями запропонованого президентом Джо Байденом плану допомоги проти коронавірусу на суму 1,9 трильйона доларів.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долара за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.

Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка нефть

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся