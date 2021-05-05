Ціни на нафту зросли до двомісячного максимуму

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,7%, до 69,37 долара за барель після досягнення більш ніж семитижневого максимуму в 69,78 долара на початку сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,7%, до 66,12 доларів за барель. Ціни піднімалися до 66,58 доларів, що є максимальним показником з 8 березня. Обидва еталонні контракти у вівторок зросли майже на 2%.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 30 Квітня, скоротилися на 7,7 мільйона барелів, що більш ніж в три рази перевищує очікуване аналітиками скорочення. Запаси бензину скоротилися на 5,3 мільйона барелів.

"Згідно з даними API, ціни на нафту, схоже, підтримуються значним скороченням запасів нафти і бензину", - сказала Маргарет Янг, стратег з сінгапурської DailyFX.

"Перспективи попиту на енергоносії поліпшуються за рахунок пом'якшення заходів ізоляції в деяких частинах США і Великобританії, які допомогли нейтралізувати побоювання з приводу зниження попиту з боку Індії та Японії. Майбутній літній сезон підвищення попиту на паливо може ще більше підвищити попит на паливо і підтримати ціни на нафту", - додала вона.

Зростання цін на нафту до майже двомісячного максимуму було підтримано розгортанням вакцини проти COVID-19 в США і Європі.

"Постійний потік оголошень про відновлення діяльності в США і очікуване зростання споживання є сприятливими, як і дані з Європи і Великобританії про те, що в'їзний туризм скоро знову відкриється для вакцинованих мандрівників", - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик Азіатсько-Тихоокеанського ринку OANDA.

Це більш ніж компенсувало падіння попиту на паливо в Індії, третьому за величиною споживачеві нафти у світі, яка бореться зі сплеском COVID-19.

"Однак, якщо ми в кінцевому підсумку побачимо введення національної ізоляції, це, швидше за все, вдарить по настроях", - говорять аналітики ING Economics про ситуацію в Індії.