Ціни на нафту відновили падіння

Ціни на нафту падають в понеділок, 23 березня, в той час як інвестори намагаються знайти порятунок у надбезпечних державних облігаціях і японській ієні, а світові ринки акцій знижуються. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,30 доларів, або на 4,9%, до 25,66 доларів за барель, у той час як нафта WTI подешевшала на 29 центів до 22,34 доларів.

"Подальше погіршення зі спалахом COVID-19 завдає серйозної шкоди світовій економіці", - попередили аналітики Morgan Stanley. "Ми очікуємо, що глобальне зростання опуститься близько до мінімумів GFC (світова фінансова криза 2008 року), а зростання США - до 74-річного мінімуму в 2020 році".

Австралійський глава UBS по розподілу акцій Джордж Канаан заявив, що глобальні фінансові ринки охоплені страхом, який навряд чи незабаром ослабне, незважаючи на скоординовані зусилля урядів і центральних банків по всьому світу.

"Я на фінансових ринках 27 років і ніколи не бачив нічого подібного", - сказав він.

В Азії широкий індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії втратив 5,4%, а ринок Нової Зеландії в момент впав на рекордні 10%, оскільки уряд закрив усі незначні підприємства.

Європейські акції знаходяться поблизу семирічних мінімумів в понеділок, оскільки кілька країн посилили заходи щодо стримування поширення пандемії коронавірусу. При цьому Італія заборонила поїздки всередині країни після того, як кількість померлих перевищила 5,4 тис. осіб. Індекс STOXX 600 впав на 4,38%, зниження очолили біржі Німеччини, Іспанії та Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%, при чому це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.