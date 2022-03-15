Ціни на нафту впали до 100 доларів за барель

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,4%, до 102,16 долара за барель після падіння більш ніж на 6 доларів до 100,05 долара на початку сесії. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче рівня 100 доларів, впавши на 4,2% до 98,43 долара за барель. Раніше на сесії вона впала до 96,70 долара.

Обидва еталони знизилися більш ніж на 5% напередодні, при цьому Brent впала на 5,1%, а WTI на 5,8%.

"Очікування позитивного розвитку подій в російсько-українських переговорах про припинення вогню зміцнили надії на пом'якшення напруженості на світовому ринку нафти", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Нові блокування для стримування пандемії COVID - 19 в Китаї також викликали занепокоєння з приводу уповільнення попиту, сказав він.

Китай повідомив про різкий стрибок щоденних випадків зараження COVID-19 у вівторок, при цьому кількість нових випадків більш ніж подвоїлася в порівнянні з днем раніше до дворічного максимуму, оскільки спалах вірусу швидко поширилася на північному сході країни.

Подальші переговори між українськими та російськими переговірниками щодо пом'якшення кризи очікувалися у вівторок після того, як обговорення в понеділок по відеозв'язку завершилися без будь-яких заяв про новий прогрес.

Очікується, що президент США Джо Байден відправиться до Брюсселя наступного тижня, щоб зустрітися з лідерами НАТО, щоб обговорити війну Росії на Україні, повідомили в понеділок американські та іноземні джерела, знайомі з ситуацією.

Сполучені Штати застерегли Китай від надання військової або фінансової допомоги Москві. Але Індія може прийняти пропозицію Росії про покупку сирої нафти та інших сировинних товарів зі знижкою, заявили два індійських чиновника, в знак того, що Делі хоче зберегти свого ключового торгового партнера.

"Навіть у разі припинення вогню ціни на нафту, як очікується, залишаться на високому рівні, оскільки спроби Заходу ізолювати Москву за допомогою санкцій будуть продовжуватися, утримуючи світовий ринок нафти в напруженому стані", - сказав Цуесі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

"Тим не менш, недавнє падіння на ринку нафти відбулося через те, що деякі інвестори згорнули свої довгі позиції, оскільки вони все більше турбуються про недавню волатильність", - сказав він.

Інвестори скоротили оптимістичні ставки на нафту минулого тижня, оскільки ціни зросли до багаторічних максимумів, економічні перспективи погіршилися, а крайня волатильність зробила позиції за деривативам дорожчими.