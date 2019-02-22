Ціни на нафту стабілізувалися на тлі нового рекорду видобутку в США

Brent торгується вище 67 доларів за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 22 февраля 2019 года, находится выше отметки в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:12 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,08 доллара. Это на 0,22% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть торгуется без резких колебаний после выхода данных о новом рекорде добычи в США. В частности, как сообщает Управление энергетической информации(EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе впервые достигла 12 млн баррелей в сутки. Всего с начала года добыча в США выросла почти на 2,5 млн баррелей в сутки, а с 2013 года - на 5 млн.

Как полагают аналитики, добыча в США продолжит расти, а нефтяные компании увеличат экспорт, чтобы распродать излишек запасов.

Напомним, накануне цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель впервые с ноября 2018 года. Цены повысились после выхода данных Американского института нефти (API), который сообщил о росте запасов нефти на 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей.