Ціни на нафту знизилися на тлі зростання запасів у США

Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгується на позначці в 60,68 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 24 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:25 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,68 долара. Це на 1,48% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту почали знижуватися після публікації Американського інституту нафти (API) про різке зростання запасів у США. За даними API, запаси нафти збільшилися на 6,6 млн барелів до 443,6 млн за тиждень, який завершився 18 січня, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 42 тисячі барелів.

Відзначимо, вчора ціни на нафту перейшли до зростання на планах Китаю з підтримки економіки.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель 2019 і 2020 роках. У МВФ підкреслюють, що ціни на нафту характеризуються нестабільністю внаслідок багатьох факторів, які впливають на пропозицію.