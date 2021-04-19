Ціни на нафту знижуються через зростання випадків COVID-19 в країнах, що розвиваються

Нафта Brent впала 0,3%, до 66,60 доларів за барель о 06:43 Gmt після зростання на 6% минулого тижня. Нафта WTI подешевшала на 0,2%, до 63,03 доларів за барель, додавши минулого тижня 6,4%.

"Прогрес вакцинації на розвинених ринках можна побачити за рівнем дорожнього руху, але зростання числа випадків захворювання звернуло назад відновлення в країнах, таких як Індія і Бразилія, йдеться у звіті ANZ Research.

У понеділок Індія повідомила про рекордне зростання числа випадків зараження коронавірусом - 273 810, в результаті чого загальне число випадків захворювання збільшилася до трохи більше 15 мільйонів, що зробило країну другий за величиною ураженої коронавірусом після Сполучених Штатів, де зареєстровано понад 31 мільйона випадків зараження. Смертність від COVID-19 в Індії зросла на рекордні 1619 осіб і досягла майже 180 тисяч осіб.

Крім того, Гонконг припиняє польоти з Індії, Пакистану і Філіппін з 20 квітня через завезену коронавірусну інфекцію.