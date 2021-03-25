Ціни на нафту знижуються, незважаючи на затор в Суецькому каналі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1.24% до 63,61 доларів за барель до 10:00 за київським часом після стрибка на 6% за ніч. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 1.54% до 60,24 доларів за барель після зростання на 5,9% за ніч.

Ціни, які впали на початку тижня з-за побоювань з приводу більш жорстких локдаунів в Європі і затримок з вакцинами, різко виросли в середу на новинах про посадку на мілину контейнеровоза в Суецькому каналі, який потенційно блокує 10 танкерів, що перевозять 13 млн барелів нафти.

Десятки кораблів перебували в п'яти зонах очікування для проходження через канал протяжністю майже 200 км, і все більше суден наближалися до цього району.

"Чим довше триває цей збій, тим більше ймовірність того, що нафтопереробники і покупці будуть змушені звертатися до спотового ринку, щоб забезпечити постачання з інших джерел", - заявили в ING Economics, додавши, що судноплавні компанії зіткнулися з рішенням про те, чи слід йти через мис Доброї надії, що викличе затримки.

Однак аналітики вважають, що такі сприятливі фактори, ймовірно, будуть затьмарені зростаючою стурбованістю з приводу глобального попиту.

"Цы чинники не скасовуть питань, що стосуються попиту, які задавалися раніше на цьому тижні", - сказав аналітик по сировинним товарам Commonwealth Bank Вівек Дхар.

"І хоча основна увага приділялася Європі, у нас також спостерігається зростання числа випадків COVID-19 в таких країнах, як Індія і Бразилія, країнах що розвиваються, які дійсно мають вирішальне значення для стійкого зростання попиту на нафту", - додав він.

У середу Індія повідомила про найвищу денну кількість нових інфекцій і смертей і заявила, що був виявлений новий "подвійний мутантний" варіант коронавірусу.