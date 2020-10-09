Ціни на нафту різко зросли через страйк в Норвегії

Ціни на нафту продовжують збільшуватися в п'ятницю, 9 жовтня. Зростання на цьому тижні пов'язане з ризиком того, що поставки з Норвегії можуть бути скорочені до 25% через страйк нафтовиків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,23% до 43,44 доларів за барель до 11:00 по київському часу після зростання в четвер більш ніж на 3%, на WTI піднялися на 0,29% до 41,31 доларів після того, як у четвер також піднялися більш ніж на 3%.

За обома контрактами очікується тижневе зростання приблизно на 10%. Це перше підвищення за три тижні.

Норвезька нафтова компанія і представники профспілок заявили, що в п'ятницю вони зустрінуться з призначеним державою посередником у спробі покласти кінець страйку.

Аналітики ринку очікують впливу на видобуток у США урагану "Дельта", який, за прогнозами, обрушиться на узбережжя Мексиканської затоки протягом декількох годин. До теперішнього часу зупинена добовий видобуток майже 1,5 млн барелів.

"В найближчі пару тижнів видобуток в країнах, що не входять в ОПЕК, сильно постраждає, і це буде і надалі призводити до перебалансуванню нафтового ринку", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявив у четвер, що найгірше для нафтового ринку позаду після обвалу цін і попиту в цьому році з-за пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ціни на нафту Brent впали 2 жовтня нижче 40 доларів на новинах про зараження президента США Дональда Трампа коронавірусом.

Однак ціни зросли після того, як президент США Дональд Трамп повернувся в Білий дім з лікарні після лікування від COVID-19.