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Ціни на нафту різко впали на тлі напруженості між Китаєм і США

Новини » Економіка     27.05.2020 - 18:44
Ціни на нафту різко впали на тлі напруженості між Китаєм і США
Фото: ціни на нафту знову знижуються (pixabay)

Ціни на нафту сьогодні впали майже на 5%

Ціни на нафту в ході торгів 27 травня різко впали на тлі напруженості між Китаєм і США. За сьогодні ціни на еталонні марки впали в середньому на 5%.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Станом на 17:58 за київським часом ціни на липневий ф'ючерс північноморської нафти марки Brent опустилися до 34,32 долара за барель, що на 4,9% нижче у порівнянні з початком торгів.

У той же час липневий ф'ючерс на американську нафту WTI впав на 5,67% - до 32,4 долара за барель.

Відзначимо, ціни на нафту падають на тлі загострення відносин між США і Китаєм, пов'язаних з тим, що Пекін готується прийняти закон щодо Гонконгу, який посилює відповідальність за участь у заколотах, сепаратизм і зраду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже пригрозив Китаю "потужною" відповіддю, маючи на увазі, по всій видимості, запровадження нового пакета санкцій.

Китайська сторона вже відреагувала на це заявою про можливий початок нової холодної війни між країнами, звинувативши політичні кола США у свідомій конфронтації.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України нефтьценыBredley Holding
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