Ціни на нафту різко знизилися через новий спалах COVID-19 у всьому світі

Ціни на нафту впали майже на 2% у понеділок, 28 червня, після того, як досягли максимуму з 2018 року. Сплеск випадків COVID-19 в Азії і Європі зупинив ралі перед зустріччю ОПЕК+ на цьому тижні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,8%, до 74,85 долара за барель, в той час як нафта марки WTI впала на 1,4%, до 72,99 долара. Раніше в ході волатильної сесії обидва контракти виросли до найвищого рівня з жовтня 2018 року.

"Прогноз відновлення попиту на нафту протягом літа може бути трохи завищений, і на цьому тижні трейдери зіткнуться з перевіркою реальності, оскільки Delta-варіант вірусу COVID-19 досяг Європи, а сплеск інфекцій в Південно - Східній Азії та Австралії повертає обмеження", - сказала Луїза Діксон, аналітик з нафтових ринків Rystad Energy.

Індонезія бореться з рекордною кількістю випадків зараження, Малайзія збирається продовжити ізоляцію, а Таїланд оголосив про нові обмеження. Австралія також повідомила в Неділю про один з найвищих показників місцевого зараження коронавірусом в цьому році, що призвело до блокування в деяких містах.

Вся увага на цьому тижні буде прикута до зустрічі Організації країн-експортерів нафти і її союзників (ОПЕК+) в четвер.

ОПЕК + повернула на ринок 2,1 мільйона барелів на день поставок нафти на ринок з травня по липень після скорочення видобутку під час пандемії і могла прийняти рішення про додавання в серпні після того, як ціни на нафту минулого тижня виросли п'ятий тиждень поспіль.

Прогнози ОПЕК вказують на дефіцит поставок нафти в серпні і в решті частини 2021 року в міру відновлення економіки після пандемії, що дозволяє припустити, що у ОПЕК+ є можливості для збільшення видобутку.

Аналітики австралійського банку ANZ і голландського банку ING очікують, що ОПЕК + збільшить видобуток приблизно на 500 тисяч барелів на добу в серпні.