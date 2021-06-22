Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо відновлення світового попиту

Ціни на нафту зросли у вівторок, 22 червня, при цьому ціна на нафту марки Brent досягла 75 доларів за барель вперше з квітня 2019 року. Інвестори зберігають оптимізм щодо швидкого відновлення світового попиту на нафту.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,03% до 74.92 доларів за барель до 10:10 за київським часом. Раніше контракт виріс до 75,27 долара за барель, що стало максимальним показником з 25 Квітня 2019 року. Нафта WTI з поставкою в липні подешевшала на 0,19% до 73.52 доларів. У понеділок нафта марки Brent подорожчала на 1,9%, а нафта WTI - на 2,8%.

Обидва контракти зросли за останні чотири тижні на тлі оптимізму щодо темпів вакцинації від COVID - 19 у всьому світі та очікуваного зростання числа літніх поїздок.

"Настрої на ринку залишаються сильними з поліпшенням перспектив глобального попиту", - сказав Сатору Йошида, аналітик з сировинних товарів з Rakuten Securities.

Світові акції у вівторок продовжили відновлення після чотиритижневих мінімумів, оскільки інвестори зосередили свою увагу на перспективах економічного зростання після пандемії, а не на більш агресивній позиції, зайнятій Федеральною резервною системою США на засіданні з питань політики минулого тижня.

BofA Global Research підвищила прогноз цін на нафту марки Brent на цей і наступний рік, заявивши, що скорочення пропозиції нафти і відновлення попиту можуть на короткий час підштовхнути нафту до 100 доларів за барель у 2022 році.

Ціновий розрив між двома найбільш активно торгуються у світі нафтовими контрактами скоротився до найнижчого рівня за більш ніж сім місяців, демонструючи, що видобуток нафти в США все ще знаходиться в депресивному стані, пов'язаному з COVID-19, а ринок, ймовірно, залишиться дефіцитним.