Ціни на нафту різко обвалилися на тлі напруженості між США і Китаєм

Вартість лютневих ф'ючерсів нафти Brent 29 листопада склала 60,45 доларів за барель, це на 3,55 доларів менше, ніж було на максимумі днем раніше. Про це випливає з даних на лондонській біржі ICE.

Зазначимо, що на закритті 28 листопада вартість бареля нафти Brent складала 63.27 доларів. В ході торгів 29 листопада ціна на лютневі ф'ючерси почала падати приблизно з 16:00. Зокрема, до 19:00 ціна опустилася до 60,59 доларів. Найнижча ціна протягом дня була зафіксована в 19:20 - 60,45.

Нафту марки WTI 29 листопада також почала падати в ціні - до 55,33 доларів до 19:00.

Як відомо, у листопаді Brent і WTI показали невелике зростання на тлі очікування того, що США і Китай укладуть торговельну угоду до кінця 2019 року. Однак котирування пішли вниз на тлі того, як Пекін попередив Вашингтон про те, що прийме відповідні заходи у відповідь на американський закон про санкції за порушення прав людини в Гонконзі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, ціни на нафту виросли на 2% на тлі прогресу в торгових переговорах США і Китаю і позитивних економічних даних в обох країнах, включаючи дані по зайнятості в США і виробничої активності Китаю.

