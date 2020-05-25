Ціни на нафту зростають, незважаючи на напруженість між США і Китаєм

Ціни на нафту зростають у понеділок, 25 травня, незважаючи на негативний фон через зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном у зв'язку з новим законопроектом про національної безпеки в Гонконзі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,26% до 35,22 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Ф'ючерси на американську легку нафту WTI подорожчали на 0,99% до 33,58 доларів за барель. Обидва контракту зросли за останні чотири тижні, але за період з початку року знижуються приблизно на 45%.

Інвестори були приголомшені в п'ятницю, коли Пекін оприлюднив деталі законодавства про безпеку в Гонконзі, яке вважають поворотним моментом для колишньої британської колонії.

Ця пропозиція викликала гнів жителів Гонконгу, які відмовилися від правил соціального дистанціювання і протестували на вулицях. Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ і водомети в неділю, щоб розігнати тисячі людей, які протестують проти плану Пекіна ввести закон про національну безпеку.

Введення нового закону про національну безпеку в Гонконзі може спричинити створення баз спецслужб КНР у світовому фінансовому центрі, що викликало побоювання з приводу прямого контролю міста китайською владою і перспективи нових протестів.

Держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю розкритикував Китай за розглянутий ним законопроект, назвавши його безпідставним і катастрофічним і сказавши, що закон може вплинути на особливий торговий режим з США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти Китаю, якщо Гонконг буде позбавлений високого ступеня автономії.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.