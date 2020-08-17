Ціни на нафту ростуть на тлі підвищення попиту

Ціни на нафту виросли в понеділок, 17 серпня, після новин про те, що Китай планує відвантажити великі обсяги нафти зі США в серпні і вересні. Це переважило побоювання з приводу уповільнення відновлення попиту після пандемії коронавірусу і збільшення поставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,63 % до 45,08 доларів за барель до 10:15 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 0,74 % до 42,32 доларів, після зростання на 2,6% в середу.

Китайські державні нафтові компанії попередньо забронювали танкери для транспортування щонайменше 20 млн барелів американської нафти на серпень і вересень. Китай збільшив закупівлі енергоносіїв та сільськогосподарських товарів напередодні перегляду китайсько-американської торгової угоди.

Рекордний імпорт сирої нафти від найбільшого у світі імпортера і ослаблення обмежень COVID-19 у всьому світі підтримали ціни на нафту, хоча очікується, що нові хвилі спалахів коронавірусу в декількох країнах знову знизять споживання.

"Дані про попит на нафту минулого тижня були в основному позитивними: попит на бензин у США зріс до 3,5% від докоронавірусних рівнів, а показник переробленої сирої нафти в Китаї в липні досяг рекордно високого рівня", - сказав Хаві Чи, економіст сінгапурського банку OCBC.

За оцінками ANZ, попит на нафту зріс на 8 млн барелів на добу за останні чотири місяці до 88 млн барелів на добу, що все ще на 13 мільйонів барелів на добу менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Інвестори шукають більше інформації щодо майбутніх поставок за підсумками засідання міністерського моніторингового комітету групи Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомої як ОПЕК+. Засідання групи перенесено на 19 серпня, на день пізніше, ніж планувалося раніше.

Ціни на нафту зростають 17 серпня оскільки попит зростає в міру ослаблення карантинних обмежень

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в щомісячному звіті, що світовий попит на нафту впаде на 9,06 млн барелів на добу до 90,63 млн барелів на добу, що більше, ніж зниження на 8,95 млн барелів на добу, очікуване місяць назад.

Нагадаємо, із-за падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.