Ціни на нафту ростуть на тлі ослаблення долара

Ціни на нафту в четвер, 6 липня, продовжили зростання, незважаючи на побоювання з приводу попиту на паливо через зростання випадків коронавірусної інфекції. Підтримку цінам надає рекордне падіння курсу долара до основних світових валют.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,51 % до 45,40 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI зросла на 0,24% до 42,29 доларів за барель.

Два еталонних контракти виросли більш ніж на 1% в середу - до самого високого рівня з 6 березня, після того, як Управління енергетичної інформації повідомило про набагато більшому, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США.

Тим не менш, інвестори як і раніше побоювалися збільшення запасів нафтопродуктів в США, в той час як центральні банки США заявляють, що зростання кількості таких випадків уповільнює відновлення економіки найбільшого в світі споживача нафти.

Згідно з розрахунками ОВНС США, попит на бензин, як і раніше становить близько 8,6 млн. барелів на день, що приблизно на 10% нижче, ніж роком раніше.

Тим не менш, недавнє зниження долара США підтримало зростання цін на нафту. Оскільки ф'ючерси на нафту встановлюються в доларах, ціни на нафту мають тенденцію до зростання, щоб компенсувати більш слабку валюту.

"Оскільки ціна на нафту обчислюється в доларах, це добре для нафти", - зазначив у записці стратег ринку AxiCorp Стівен Іннес.

Долар зафіксував найбільше місячне падіння за десятиліття проти кошика шести валют в липні, і аналітики чекають, що він продовжить падіння в наступному році.

Нагадаємо, ціна на золото 5 серпня оновила історичний максимум, досягнувши 2038,63 доларів за унцію.

Курс євро зміцнився на 0,3% до 1,1839 за долар. Це призвело до того, що індекс долара впав до дворічного мінімуму 92,53 за долар.

Зазначимо, за даними НБУ, у липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.