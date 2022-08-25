Ціни на нафту знову перевищили 100 доларів: що стало причиною

Нафта марки Brent подорожчала 0,6%, до 101,81 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,4%, до 95,31 доларів за барель.

Обидва еталонні контракти на сиру нафту досягли тритижневого максимуму в середу після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії відзначив можливість того, що Організація країн-експортерів нафти і її союзники, відомі як ОПЕК+, скоротять видобуток, щоб підтримати ціни.

Крім того, обговорення угоди щодо ядерної програми Ірану залишається в глухому куті, що ставить під сумнів будь-яке відновлення його експорту.

"Ціни на нафту марки Brent піднялися вище позначки в 100 доларів за барель після того, як офіційні особи Саудівської Аравії продемонстрували готовність захищати ціни шляхом скорочення видобутку ОПЕК+ у разі необхідності", - відзначають аналітики Citi.

Тим не менш, ОПЕК+ як і раніше не може виправдати скорочення видобутку на тлі триваючих переговорів щодо ядерної угоди з Іраном і погіршення макроекономічної картини в міру загострення енергетичної кризи, додали аналітики Citi.

У Сполучених Штатах, найбільшому в світі споживачеві нафти, компанія BP повідомила про зупинку деяких установок на своєму нафтопереробному заводі в Уайтінге, штат Індіана, після загоряння електропроводки в середу. Завод потужністю 430 тисяч барелів на день є ключовим постачальником палива в центральну частину США і місто Чикаго.

Переговори між Європейським союзом, США та Іраном про відновлення ядерної угоди 2015 року тривають, і Іран заявляє, що отримав відповідь від Сполучених Штатів на "остаточний" текст ЄС про відновлення угоди.

Джерела в ОПЕК повідомили, що будь-які скорочення ОПЕК+, ймовірно, співпадуть з поверненням іранської нафти на ринок, якщо Тегеран укладе ядерну угоду зі світовими державами