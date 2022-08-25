Ціни на нафту знову перевищили 100 доларів: що стало причиною

Ціни на нафту виросли в четвер, 25 серпня, на тлі зростаючої стурбованості з приводу перебоїв з поставками на тлі збоїв в поставках з Росії, можливого скорочення видобутку великими виробниками і часткової зупинки нафтопереробного заводу в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нафта марки Brent подорожчала 0,6%, до 101,81 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,4%, до 95,31 доларів за барель.
Обидва еталонні контракти на сиру нафту досягли тритижневого максимуму в середу після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії відзначив можливість того, що Організація країн-експортерів нафти і її союзники, відомі як ОПЕК+, скоротять видобуток, щоб підтримати ціни.
Крім того, обговорення угоди щодо ядерної програми Ірану залишається в глухому куті, що ставить під сумнів будь-яке відновлення його експорту.
"Ціни на нафту марки Brent піднялися вище позначки в 100 доларів за барель після того, як офіційні особи Саудівської Аравії продемонстрували готовність захищати ціни шляхом скорочення видобутку ОПЕК+ у разі необхідності", - відзначають аналітики Citi.
Тим не менш, ОПЕК+ як і раніше не може виправдати скорочення видобутку на тлі триваючих переговорів щодо ядерної угоди з Іраном і погіршення макроекономічної картини в міру загострення енергетичної кризи, додали аналітики Citi.
У Сполучених Штатах, найбільшому в світі споживачеві нафти, компанія BP повідомила про зупинку деяких установок на своєму нафтопереробному заводі в Уайтінге, штат Індіана, після загоряння електропроводки в середу. Завод потужністю 430 тисяч барелів на день є ключовим постачальником палива в центральну частину США і місто Чикаго.
Переговори між Європейським союзом, США та Іраном про відновлення ядерної угоди 2015 року тривають, і Іран заявляє, що отримав відповідь від Сполучених Штатів на "остаточний" текст ЄС про відновлення угоди.
Джерела в ОПЕК повідомили, що будь-які скорочення ОПЕК+, ймовірно, співпадуть з поверненням іранської нафти на ринок, якщо Тегеран укладе ядерну угоду зі світовими державами
Нагадавши, ціни на нафту зросли 23 серпня, так як Саудівська Аравія попередила, що може скоротити видобуток, щоб скорегувати недавнє зниження цін на нафту.
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