Ціни на нафту припинили зростання, оскільки санкції не торкнуться енергосектор Росії

У той же час потенційне повернення більшої кількості іранської нафти на ринок, коли Тегеран і світові держави близькі до відновлення ядерної угоди, також стримувало ціни.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,05% до 96,89 доларів до 10: 00 за київським часом після зльоту до 99,50 долара у вівторок, найвищого рівня з вересня 2014 року. Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 0,01%, до 91,89 доларів за барель після досягнення 96 доларів у вівторок.

"Союзники по НАТО утримуються від деяких каральних заходів, що також означає, що двері для дипломатії все ще відкриті. Ядерна угода з Іраном залишається можливою", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

За її словами, ці два фактори залишать сиру нафту в діапазоні і поки утримують Brent від 100 доларів.

Ціни підскочили у вівторок через побоювання, що західні санкції проти Росії за введення військ в ОРДЛО можуть вдарити по постачаннях енергоносіїв, але Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що це не вплине на експорт енергоресурсів.

"Санкції, які вводяться сьогодні, а також можуть бути введені в найближчому майбутньому, не націлені і не будуть націлені на потоки нафти і газу", - заявив журналістам високопоставлений представник Держдепартаменту США пізно ввечері у вівторок.