Ціни на нафту перейшли до зростання на скороченні видобутку в США

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 27 травня, перевищила позначку в 69 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Станом на 15:38 за київським часом вартість липневих ф'ючерсів на Brent піднялася до 69,15 долара за барель. Це на 1,66% вище закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту перейшли до зростання на даних про зниження активності у видобувному секторі США. Зокрема, за даними Baker Hughes, число діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня впало на 5 - до 797 одиниць. Показник став мінімальним з березня минулого року.

У той же час зростання цін стримується заявами президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон поки не готовий до укладення торгової угоди з Китаєм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поставки російської нафти в США різко виросли на тлі ситуації у Венесуелі. До цього Вашингтон ввів санкції проти венесуельської державної компанії, також було скорочено видобуток нафти країнами-членами ОПЕК.