Ціни на нафту падають другий тиждень поспіль

Ціни на нафту виросли в п'ятницю, 9 вересня, оскільки інвестори розглядали загрозу Росії припинити експорт нафти і газу деяким покупцям. Але нафта падає другий тиждень поспіль через агресивне підвищення ставок центральними банками і спалаху COVID-19 в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3% до 89,42 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 0,2% до 83,69 долара.

"Я думаю, що розпродаж цін на нафту може призупинитися в даний момент через відновлення ставлення до ризику в усіх напрямках", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен, додавши, що ослаблення долара і падіння прибутковості облігацій підтримали відновлення ризикових активів.

Недостатня пропозиція як і раніше є переважаючою проблемою на фізичних ринках нафти, хоча побоювання рецесії можуть продовжувати впливати, додав Тен.

Обидва нафтові бенчмарки очікують тижневого падіння на 4%, при цьому ринок в якийсь момент на цьому тижні впав до найнижчого рівня з січня.

Падіння стримується прихованим дефіцитом пропозиції на тлі загрози Росії скоротити поставки нафти в будь-яку країну, яка підтримує обмеження цін на нафту, а також незначним скороченням видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзниками, а також більш слабкими перспективами для зростання видобутку нафти в Сполучених Штатах.