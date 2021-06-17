Ціни на нафту падають через різке зміцнення долара після заяви ФРС США

Ф'ючерси на нафту марки Brent 0,6%, до 73,97 доларів після досягнення на попередній сесії максимуму з квітня 2019 року. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,6%, до 71,73 долара за барель після того, як напередодні досягли максимуму з жовтня 2018 року.

"Енергетичні ринки настільки зациклилися на активному літньому туристичному сезоні і переговорах з ядерної угоди з Іраном, що їх дещо приголомшив яструбиний сюрприз ФРС", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Як зазначив Мойя, очікувалося, що ФРС відкладе засідання, але був даний чіткий сигнал, що ФРС готова почати говорити про скорочення, а це означає, що долар дозрів для відскоку, який повинен стати гальмом для всіх сировинних товарів.

Долар США продемонстрував найсильніший приріст за один день за 15 місяців після того, як Федеральна резервна система 16 червня повідомила, що може підвищити процентні ставки набагато швидше, ніж передбачалося. Більш твердий долар робить нафту, оцінювану в доларах, дорожчою в інших валютах, що потенційно може позначитися на попиті.

Тим не менш, падіння цін на нафту було обмеженим, оскільки дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси сирої нафти в США у найбільшого світового споживача різко скоротилися минулого тижня, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги операцій до найвищого рівня з січня 2020 року, що свідчить про триваюче поліпшення попиту.

"Цей спад цін на нафту повинен бути тимчасовим, оскільки фундаментальні фактори як з боку пропозиції, так і з боку попиту повинні легко компенсувати зростання долара", - сказав Мойя.