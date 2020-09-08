Ціни на нафту знижуються після закінчення літнього сезону в США

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 8 вересня, на тлі побоювань, що можливе збільшення числа випадків COVID-19 після довгих вихідних може понизити попит на паливо. День праці в США також знаменує собою закінчення пікового сезону водіння в США, може понизити попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 0,81% до 41,67 доларів за барель, до 11:00 за київським часом. Ціна на нафту марки WTI впала на 2,62%, до 38,73 доларів за барель.

Кількість випадків коронавірусу зросла у 22 із 50 американських штатів за святкові вихідні, в які люди традиційно зустрічаються, щоб відзначити закінчення літа. У той же час спалаху посилюються в Індії і Великобританії

Ціни на Brent знизилися в понеділок після того, як державна нафтовидобувна компанія Saudi Aramco знизила офіційні відпускні ціни на нафту марки Arab Light з поставкою в жовтні для покупців зі всіх регіонів. Для азіатського регіону, найбільшого ринку компанії, ціна була знижена на 1,40 доларів за барель

"Поєднання з виходом з річного пікового сезону водіння в США, який є сезонним фактором, перемкнуло увагу ринку на те, чи достатньо відновлюється попит - і очевидно, в цьому є деякі сумніви, як показало рішення Aramco про ціни", - сказав Лахлан Шо, керівник відділу досліджень ринку сировинних товарів в National Australia Bank

Він також додав, що на ринки також чинить тиск майбутній сезон технічного обслуговування американських НПЗ, який може знизити попит на нафту на 1,5-2 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо, в серпні ціни на енергоносії, зокрема нафту і природний газ, росли. Тільки наявність значних запасів в нафто - і газосховищах, незважаючи на їх деяке зменшення, стримувало зростання.

Відзначимо, через падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.