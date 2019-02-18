Ціни на нафту залишаються в районі максимальних з листопада відміток

Brent торгується на позначці 66,61 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 18 февраля 2019 года, находится выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:02 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,61 доллара. Это на 1,63% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, на сегодняшних торгах фьючерсы на Brent достигли максимума с ноября 2018 года, однако растеряли часть набранного преимущества после выхода данных о снижении продаж автомобилей в Китае седьмой месяц кряду, что вызвало опасение по поводу спросу на топливо в стране.

Кроме того, стабильность на рынке нефти поддерживают снижение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана. В то же время рост добычи в США подрывает усилия, направленные на снижение уровня предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. В новый санкционный список попали министр нефти Венесуэлы и глава венесуэльской государственной компании PDVSA Мануэль Кеведо. Кеведо с 1 января 2019 года занимает пост президента ОПЕК.