Ціни на нафту почали зростати після обвалу

У середу після втрат на попередній сесії ціни на нафту зросли, однак підйом WTI був обмежений після того, як скорочення запасів у США виявилося сильнішим, ніж очікувалося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство Reuters.

Повідомляється, що вартість ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 становить 64,47 за барель, що на 0,12 (0,19%) вище рівня закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ціна цих контрактів склала 64,35 за барель, знизившись на 2,13 (3,2%).

За даними API, в закінченний тиждень 12 липня, запаси нафти скоротилися на 1,4 мільйона барелів до 460 мільйонів за тиждень. Однак аналітики припускали зниження на 2.7 мільйона барелів.

Після призупинення на платформах у Мексиканській затоці напередодні урагану "Баррі", виробники почали часткове відновлення видобутку.

Ціни на нафту впали після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про можливе зниження напруженості на Близькому Сході і про прогрес у відносинах з Іраном.

Проте пізніше Іран спростував готовність почати переговори про свою балістичну програму, в противагу коментарям Трампа і держсекретаря США Майка Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ціни на нафту знижуються на тлі уповільнення економіки Китаю. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,33% до 66,50 за барель до 8:44, а WTI - на 0,45% до 59,94 доларів за барель.

Крім того, ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку виробниками в Мексиканській затоці через тропічний шторм.

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